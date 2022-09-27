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Повідомлено про підозру депутатці, яка під час окупації обійняла псевдопосаду на Харківщині

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Повідомлено про підозру депутатці, яка під час окупації обійняла псевдопосаду на Харківщині
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру депутатці Дворічанської ОТГ Куп’янського району за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, жінка, яка у 2020 році була обрана депутатом у смт Дворічна від забороненої наразі в Україні політичної партії, обрала для себе шлях працювати на представників РФ.

Як зазначається, у липні цього року під час окупації населеного пункту жінка обійняла посаду "виконуючої обов‘язки голови Дворічанського територіального управління військово-цивільної адміністрації Куп‘янського району Харківської області".

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