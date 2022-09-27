Внаслідок агресії РФ в Україні загинули 5 тис. 996 осіб, з них 382 дитини. Ще 8 тис. 848 осіб дістали поранень, - ООН

Такі цифри озвучила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Матільда Богнер на презентації нової доповіді Управління ООН з прав людини щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на цей тиждень ми задокументували, що 5 тис. 996 людей загинули й 8 тис. 848 дістали поранень. Серед загиблих 382 дитини. Ці цифри відображають підтверджені окремі інциденти, а фактичні цифри значно вищі", - сказала Богнер.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) збільшило свою присутність в Україні. Тепер роботу місії розгорнуто на 6 локаціях.

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Голова місії також повідомила, що зафіксовано пошкодження або руйнування 252 медичних закладів та 415 навчальних закладів у всій країні, хоча реальні цифри також вищі.

"Переважна більшість втрат серед цивільного населення, зафіксованих із 24 лютого, була спричинена застосуванням у населених пунктах зброї вибухової дії, переважно російськими Збройними силами та пов'язаними з ними збройними групами. Регулярно застосовувалися обстріли з важкої артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаційні удари, включно зі зброєю, яка здатна нести касетні боєприпаси", - розповіла Богнер.

Вона наголосила, що масштаби пошкоджень та руйнувань переконливо свідчать про те, що були порушення міжнародного гуманітарного права.

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