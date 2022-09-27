Окупанти закривають Маріуполь для примусової мобілізації чоловіків, - мер Бойченко
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Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявляє про намір російських окупантів закрити місто для виїзду жителів.
Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми бачимо за статистикою... що якщо тиждень тому виїжджало в Україну десь 80-120 людей на добу, то минулої доби виїхали з Маріуполя вісім людей. Це свідчить про те, що Маріуполь закривають", - сказав Бойченко.
На думку Бойченка, окупаційна влада закриває місто для примусової мобілізації чоловіків після оголошення результатів фейкового референдуму.
Він закликав чоловіків призовного віку якнайшвидше виїжджати з Маріуполя, "щоб не потрапити до військ Росії".
"Сьогодні треба знаходити будь-які шляхи для виїзду на підконтрольні Україні території", - зазначив Бойченко.