Єврокомісія розробляє рекомендації щодо надання притулку в країнах Євросоюзу втікачам від мобілізації з РФ

Єврокомісія розробляє рекомендації для країн ЄС щодо надання притулку росіянам, які біжать від "часткової мобілізації", оголошеної у РФ 21 вересня.

Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, для отримання притулку недостатньо просто приїхати на кордон ЄС - необхідно подати офіційне клопотання про притулок. Ситуацію із припливом російських мігрантів на зовнішніх кордонах ЄС у Єврокомісії назвали стабільною.

Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

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У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

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Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації. Водночас в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації. Ірландія також над цим роздумує.

Речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що на гарячу лінію "Хочу жить" щодо здачі в полон телефонують не лише мобілізовані росіяни, а й ті, кого ще не мобілізували у РФ.