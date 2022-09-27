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На псевдореферендумі в Маріуполі "проголосували" лише 20% мешканців міста, - мер Бойченко

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На псевдореферендумі в Маріуполі "проголосували" лише 20% мешканців міста, - мер Бойченко
В окупованому Маріуполі наразі проживають близько 100 тисяч людей. Лише кожен п’ятий житель, який залишився у місті, проголосував на псевдореферендумі окупантів.

Про це повідомив на брифінгу міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"В Маріуполі до війни була 541 тисяча людей, сьогодні там тримають більше 100 тисяч населення. Чи можемо ми сьогодні говорити про більшість людей? Більшість маріупольців перебуває на підконтрольній Україні - більше 200 тисяч людей. Це не можна назвати референдумом, це соціологічне опитування", - сказав він.

Бойченко наголосив, що люди з автоматами приходять до кожної оселі та "просять" взяти участь у "голосуванні".

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"Люди йдуть на це вимушено. Це 20% від тих 100 тисяч, яких вони примусово утримують в Маріуполі. Це може бути інструментом демократії?" - каже Бойченко.

Мер закликав жителів окупованого міста намагатися якнайшвидше виїхати.

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Топ коментарі

  • Vlad Cheh
    Вот зачем ты это сказал? Звучит как ты сидишь в яме и на тебя стали срать. Когда насрали, то ты говоришь, что попало только 20% и поэтому все замечательно. Так только русские говорят.

    Просто плюнь и забудь на референдумы, пускай делают что хотят и рисуют что хотят, не играй в эти игры. Даже комментировать не имеет смысла, итак весь мир (к счастью) понимает этот позор, так как кацапы ни одной территории не контролируют на 100%, т.к. та самая переправа - это и есть луганщина, в херсонщине тоже протекания идут, а донецкую и запорожскую просто смешно даже.
  • Hanka Panyanka
    яц це? в місті ж лишилось 20 відсотків від того, що було, тоді виходить, що всі вони й проголосували..., або 20 від 20 це не 20...
  • Volodymyr Protsenkov
    Згоден на 105%. Не можна цьому лайну приділяти ніякої уваги, тим паче такими формулюваннями. Бо зі слів Бойченка виходить, що якщо б проголосували 73%, то все, можна визнавати ці дії законними?
    Купа новин, бляха, що там щось порушили, там не правильно голосували, там не дотримувались якихось правил, ніби сам цей фарс - законий, а ось виконання трохи кульгає.
    Якщо вбивця і грабіжник пограбував і заявив, що награбоване його власність - це не відмаже його від покарання.
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