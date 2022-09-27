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Фінляндія хоче побудувати паркан на кордоні з Росією, - Politico

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Фінляндія хоче побудувати паркан на кордоні з Росією, - Politico
Таким чином фіни намагаються зупинити росіян, які намагаються нелегально перетнути кордон

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico

Запропоновано перегородити парканом від 10 до 20 відсотків східного кордону Фінляндії, це від 130 до 260 кілометрів, повідомив начальник прикордонної служби країни Пасі Костамоваара. Вартість будівництва цієї споруди оцінюється в сотні мільйонів євро.

Планується, що більшу частину паркану буде побудовано на південно-східній частині кордону, де помічено більшу активність громадян РФ, які намагаються нелегально перетнути кордон.

Останніми днями у Фінляндії відбулося значне зростання кількості росіян, які перетинають кордон легально, що спричинено намаганням чоловіків призовного віку уникнути "часткової" мобілізації в Росії. Лише на минулих вихідних кордон з Фінляндією перетнули близько 17 тисяч росіян, що на 80 відсотків більше, ніж тижнем раніше.

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Топ коментарі

  • MausMike
    Паркан Маннергейма.
  • Харьков Сумской
    А тим часом газопровід Північний потік-2 перетворився в водопровід.
  • Владислав Ткаченко ca740de2
    тре вольер будувати)
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