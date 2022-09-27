Мешканці особливо небезпечних територій можуть безоплатно отримати дрова, - Мінреінтеграції

На територіях, прилеглих до зон проведення бойових дій, влада забезпечить мешканців безоплатною деревиною, щоб кожна сім’я мала можливість зігріти оселю протягом осінньо-зимового періоду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зазначається, витрати на закупівлю та доставлення деревини ОВА компенсують шляхом перерозподілу субвенції з державного бюджету. Відповідну ініціативу Мінреінтеграції сьогодні підтримав Уряд.

Передбачено надання можливості обласним військовим адміністраціям Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, території яких прилеглі до зони проведення воєнних (бойових) дій, забезпечити населення цих територій деревиною паливною на період опалювального сезону.

Реалізація проєкту буде здійснюватися в межах видатків, передбачених Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, в обсязі 562,5 млн грн.

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