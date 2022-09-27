Знищено ворожий літак Су-25 на Миколаївщині, - Повітряні сили (оновлено)

27 вересня на Миколаївщині, близько 13.30 години, підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ворожий штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Крім того, як зазначається, з початку поточної доби підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три БпЛА оперативно-тактичного рівня, можливо - ударні (інформація уточнюється).

Також читайте: Повітряні сили знищили російський штурмовик Су-25 і вертоліт Мі-8, який прилетів на підмогу