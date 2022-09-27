Білорусь, імовірно, готується до прийому військових ешелонів з РФ, - моніторингова група
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" із посиланням на дані "Сообщества железнодорожников Беларуси", інформує Цензор.НЕТ.
Так, наприклад, здійснюється:
- перевірка місць завантаження (вивантаження) на залізничних станціях із залученням посадових осіб відділень БелЖД і комендатур ВОСО (служба військових сполучень ЗС РФ);
- проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ (за потреби), а також підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях;
- закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів;
- розробка графіків руху військових ешелонів по БЖД (після надання плану військових залізничних перевезень) та ін.
"Всі ці дії можуть вказувати на підготовку до прийому військових ешелонів із РФ", - наголосили в моніторинговій групі.