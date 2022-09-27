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Білорусь, імовірно, готується до прийому військових ешелонів з РФ, - моніторингова група

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Білорусь, імовірно, готується до прийому військових ешелонів з РФ, - моніторингова група
Білорусь із великою ймовірністю готується до прийому військових ешелонів з Росії.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" із посиланням на дані "Сообщества железнодорожников Беларуси", інформує Цензор.НЕТ.

Так, наприклад, здійснюється:

- перевірка місць завантаження (вивантаження) на залізничних станціях із залученням посадових осіб відділень БелЖД і комендатур ВОСО (служба військових сполучень ЗС РФ);
- проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ (за потреби), а також підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях;
- закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів;
- розробка графіків руху військових ешелонів по БЖД (після надання плану військових залізничних перевезень) та ін.

"Всі ці дії можуть вказувати на підготовку до прийому військових ешелонів із РФ", - наголосили в моніторинговій групі.

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Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    ваша команда по запугиванию рашкой уже примелькалась. то мопеды изменят ход войны, то чмобики алкажи, теперь ядерным ударом пугаете... то что теперь сдаться? не дождетесь
  • Юрко Янгол
    Значить знову на Київ посунуть. Сподіваюсь наші готові.
  • Sophia-Maria Duglass
    По ешелонам Україна мае право бити ракетами
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