ДБР перекрило канал ввезення до України російських автозапчастин
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Державне бюро розслідування.
Встановлено, що два вітчизняні підприємства продовжили співпрацю із російськими компаніями навіть після повномасштабного вторгненн РФ до України. Вони закупали у росіян автозапчастини та кондиціонери та оплачували товари російською валютою.
Як зазначається, автозапчастини ввозились на митну територію України через афілійовані білоруські та китайські компанії, бенефіціарами яких є громадяни РФ.
У межах досудового розслідування ДБР було вилучено понад 40 тонн товару на загальну суму понад 12 млн гривень. За ініціативи ДБР та клопотання Київської міської прокуратури Печерський районний суд наклав арешт на вищевказане майно.
Кримінальне провадження відкрито за статтею фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 2 ст. 110-2 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.