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Росіяни тримають у полоні 616 українок

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Росіяни тримають у полоні 616 українок
У полоні в окупантів перебувають 616 українок, серед яких є і вагітні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

 У штабі запевняють, що влада працює неформально та формально, щоб звільнити всіх на всіх. Крім того, ситуація зрушилася з місця після обміну 21 вересня, коли додому повернулися 215 українців.

Також штаб анонсував, що найближчим часом можна буде очікувати нові обміни, зокрема серед поранених. Їх також мають обміняти за схемою "всіх на всіх".

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    це фактично одна із цілей цієї війни.
    в них населення спивається массово, генофонд ... ну на мобілізації бачили, що там за фонд. ціла фондація.

    тому вони і крадуть дітей, вивозять жінок без можливості повернутися.

    тому і гвалтують тут дівчат та дітей.
    принцип "у мене пагано чого у тебе має бути краще?"

    або як було сформульовано загарбниками "КТО ВАМ РАЗРЄШАЛ ТАК ХОРОШО ЖІТЬ?"
  • Egor Letov 6e01509d
    Ясир 2.0? А діти, і дорослі люди.
    Мало вам країни агресора - нате країну рабовладця.
  • Апалько Сергей
    А один Хаймарс не допустить згвалтування сотні жінок та дітей. Так що сцепляємо щелепи та рухаємося, до перемоги.
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