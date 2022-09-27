Росіяни тримають у полоні 616 українок

У полоні в окупантів перебувають 616 українок, серед яких є і вагітні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У штабі запевняють, що влада працює неформально та формально, щоб звільнити всіх на всіх. Крім того, ситуація зрушилася з місця після обміну 21 вересня, коли додому повернулися 215 українців.

Також штаб анонсував, що найближчим часом можна буде очікувати нові обміни, зокрема серед поранених. Їх також мають обміняти за схемою "всіх на всіх".

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