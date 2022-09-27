У парламенті Канади схвалили заяву щодо псевдореферендумів РФ

Палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів, які Росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У схваленому документів Палата громад декларує, що вона не визнає та ніколи не визнає легітимність цих референдумів.

Палата громад підтверджує, що територія України є такою, яка була визнана на час Будапештського меморандуму та включає Крим та Донбас, незаконно окуповані Росією у 2014 році.

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"Ці фіктивні референдуми є частиною сценарію Росії з незаконної анексії, що використовувався у 2014 році, коли Росія провела фіктивний референдум у спробі узаконити свою незаконну анексію Криму", - йдеться у заяві депутатів.

Крім того, канадські депутати закликали уряд Канади надавати додаткову підтримку Україні до повернення всіх українських територій під суверенний контроль українського уряду, в тому числі через посилення санкцій проти Росії та надання додаткової військової, гуманітарної та фінансової допомоги.