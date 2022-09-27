Окупанти планують розпочати "мобілізацію" в Маріуполі з 10 жовтня, - Андрющенко
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Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі планують розпочати "мобілізацію" 10 жовтня.
Про це поввідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріупольский Спротив оприлюднив документи з окупаційної адміністрації щодо проведення мобілізаційних заходів в Маріуполі. Йдеться про бронювання робітників лікарні швидкої допомоги в Маріуполі на час мобілізації. Виходячи з тексту документу, мобілізація в Маріуполі стартує 10 жовтня", - зазначив він.