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Місцеві мешканці повідомляють про нові місця масових поховань в Ізюмі та Козачій Лопані, - МВС

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Місцеві мешканці повідомляють про нові місця масових поховань в Ізюмі та Козачій Лопані, - МВС
Проте отримана інформація потребує перевірки.

Про це заявила речниця МВС Альона Матвєєва на брифінгу в Military Media Center, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, наразі надходять повідомлення, що є ще поховання в місті Ізюм та Козачій Лопані", — сказала Матвєєва.

За даними МВС, станом на 23 вересня було завершено огляд та ексгумацію тіл на місці масового поховання людей поблизу міста Ізюм. На теперішній час з 445 могил та 1 групового поховання ексгумовано тіла 425 цивільних осіб (212 жінок, 196 чоловіків, 5 дітей та 12 тіл невстановленої статі) та 22 військовослужбовців ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Петро Порошенко, вчора, в свій ДН, повідомлення з Казачої Лопані (серія фото за ссиллю):
    "Козача Лопань. Харківщина. 3 км до російського кордону. Проїжджаючи селом відчуваєш страшний біль і одночасно злість. Село було одним із перших, які окупувала російська орда. Окупувала і зруйнувала. Тут немає зв'язку, немає світла та газу. «русскій мір» залишає по собі суцільні руїни.
    Тут, як і в багатьох інших містах та селах звільненої Харківщини, російські виродки влаштували катівню. Знущалися жорстоко. Влаштовували допити звичайним селянам. Мабуть, кожен другий житель села пройшов через «підвал».
    І попри біль та страшну втому українці не здалися. Зі сльозами на очах зустрічали Збройні Сили України. Як і не здалася староста села - Вакуленко Людмила Михайлівна. Яка виїхала на зустріч ЗСУ з українським прапором в руках ще тоді, коли навіть не знала, що вже відбувалась деокупація. Такий він - незламний український народ.
    Зараз в селі залишилося буквально 1,5 тисячі населення, в чотири рази менше, ніж до окупації. Привезли людям генератори, спальники на перший час. І обов'язково привеземо Starlink.
    PS: Дякую вам за віру в Україну та нашу перемогу❤️ . І дякую за дуже смачний подарунок 🙂."
  • Анатолий К 65c6a92d
    Кацапи це вбивці, гвалтівники і терористи. Вони будуть відповідати за свої злочини на міжнародному суді і перед Богом. А не соромно сьогодні тому, хто обманув свій народ і тупо брехав, що нападу не буде, щоб готувалися до шашликів. Тих, хто йому повірив, сьогодні відривають вбитими у "братських" могилах.
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    нда.. невесёлые "шашлыки" накукарекал людям перед горячей войной Найвэлычнившивый, беспечный приколист и его театр одного актёра..
    и он продолжает танцевать, потолстевший и оборзевший, со своим кварталом зелёных фонарей
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