Місцеві мешканці повідомляють про нові місця масових поховань в Ізюмі та Козачій Лопані, - МВС
2 78710
Проте отримана інформація потребує перевірки.
Про це заявила речниця МВС Альона Матвєєва на брифінгу в Military Media Center, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, наразі надходять повідомлення, що є ще поховання в місті Ізюм та Козачій Лопані", — сказала Матвєєва.
За даними МВС, станом на 23 вересня було завершено огляд та ексгумацію тіл на місці масового поховання людей поблизу міста Ізюм. На теперішній час з 445 могил та 1 групового поховання ексгумовано тіла 425 цивільних осіб (212 жінок, 196 чоловіків, 5 дітей та 12 тіл невстановленої статі) та 22 військовослужбовців ЗСУ.