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Нацгвардійці "демілітаризували" та взяли в полон 15 окупантів, серед яких два майори. ВIДЕО

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Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку військовослужбовці Національної гвардії "демілітаризували" та взяли в полон 15 військових РФ, серед яких два майори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НГУ.

"Нацгвардійці спільно з підрозділами Збройних Сил України продовжують звільняти населені пункти Харківщини від російських окупантів", – йдеться у повідомленні.

НГУ опублікувала відео перестрілки, а потім взяття в полон російських окупантів, зняте одним з бійців.

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Топ коментарі

  • Kiev_Kiev_777
    Файно !
  • Тетяна Тать
    а говорили шо у них с офицерами проблемы
    вон на 13 солдат аж 2 майора.
    это как это?
  • Марина Кравець
    там майорам мабудь років по 25..
    то раніш не було офіцерів, тепер в них немає рядових..прискорений курс
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