Нацгвардійці "демілітаризували" та взяли в полон 15 окупантів, серед яких два майори. ВIДЕО

Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку військовослужбовці Національної гвардії "демілітаризували" та взяли в полон 15 військових РФ, серед яких два майори.