Нацгвардійці "демілітаризували" та взяли в полон 15 окупантів, серед яких два майори. ВIДЕО
34 32756
Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку військовослужбовці Національної гвардії "демілітаризували" та взяли в полон 15 військових РФ, серед яких два майори.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НГУ.
"Нацгвардійці спільно з підрозділами Збройних Сил України продовжують звільняти населені пункти Харківщини від російських окупантів", – йдеться у повідомленні.
НГУ опублікувала відео перестрілки, а потім взяття в полон російських окупантів, зняте одним з бійців.