Росіянам вручають повістки прямо на кордоні з Грузією

Громадянам РФ, які підлягають призову, але бажають виїхати з країни, вручають повістки на кордоні з Грузією.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу глави й уряду Північної Осетії, передає Цензор.НЕТ.

"На кордоні з Грузією працює оперативна група щодо призову, серед них представники військкомату й органи представницької влади. Вони на виїзді перевіряють, чи військовозобов'язана людина, чи підлягає призову. Якщо є дані про те, що підлягає призову, то в цьому випадку особі вручають повістку", – сказав співрозмовник агентства.

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Близько 5 500 автомобілів у Північній Осетії очікують на проїзд через російсько-грузинський кордон, серед них 3600 легкових автомобілів.

ТАСС пише, що було ухвалено рішення дозволити громадянам піший перехід через кордон у контрольно-пропускному пункті "Верхній Ларс". Окрім того, найближчим часом на КПП розгорнуть мобілізаційний пункт військкомату.