Ще майже 800 азовців, з них понад 40 жінок, перебувають у полоні, - "Азов"

У російському полоні залишаються близько 800 азовців, з них понад 40 жінок, серед яких є вагітні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівниця відділу у роботі з полоненими та їх сім'ями патронатної служби "Азову" Ольга Кравченко повідомилав ефірі "Суспільного".

"У полонених, які вийшли, ми побачили майже у 90% крайню стадію анорексії, моральне та психологічне виснаження, в такій стадії, що ми просто були шоковані...

Поранення - застарілі осколкові та вогнепальні у важкій запущеній формі, адже лікування належного ні на Азовсталі, ні в полоні не було. Всі осколки залишись у хлопців та дівчат всередині тіла, які потрібно оперувати. Є травми: перебиті сухожилля та втрата органів зору".

На питання чи дають належну медичну підтримку вагітним у полоні, Ольга відповіла, що про неї не йдеться й їх треба перевозити на підконтрольну територію.

Читайте: Росіяни тримають у полоні 616 українок

Патронатна служба розподілила по медичних закладах всіх бійців. Наразі працюють над діагностикою, адже дуже багато прихованих і не виявлених хвороб. Нікого з повернутих з полону не відправили додому, бо всі абсолютно потребують медичного лікування.

За словами Кравченко, у полоні залишилось багато людей похилого віку у яких, крім бойових травм, є ще хронічні захворювання.

Велику різницю у стані здоров'я полонених військових бачимо між першим обміном — 3 місяці тому, і другим — 21 вересня.

Місія ООН та Червоний хрест повинні мати доступ до українських полонених, але цього не відбувається, адже російська сторона не підпускає їх.

"Всім, хто звертається до нашої служби щодо інформації про родичів у полоні повідомляємо, що наразі ми не можемо опитувати повернених військових з полону, адже хлопці ще не готові до розпитувань. Зараз така стадія, що ми можемо тільки слухати те, що вони кажуть. Коли ми задаємо питання, то бійці знічуються та кажуть, що не пам'ятають".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наше завдання - далі боротися за визволення кожного українського воїна, - Катерина Поліщук (Пташка) ВІДЕО