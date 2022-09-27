Україна не проти переговорів з РФ щодо контрибуцій та репарацій, - Данілов
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Завдання з деокупації України і дефрагментації Росії будуть виконані згідно з планами і графіками.
Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна ніколи не була проти переговорів з рф... щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми. Завдання з деокупації України і дефрагментації росії будуть виконані в повному обсязі, згідно планів і графіків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито зберігає готовність до переговорів з Україною.