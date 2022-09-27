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Україна не проти переговорів з РФ щодо контрибуцій та репарацій, - Данілов

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Україна не проти переговорів з РФ щодо контрибуцій та репарацій, - Данілов
Завдання з деокупації України і дефрагментації Росії будуть виконані згідно з планами і графіками.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна ніколи не була проти переговорів з рф... щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми. Завдання з деокупації України і дефрагментації росії будуть виконані в повному обсязі, згідно планів і графіків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито зберігає готовність до переговорів з Україною.

Також читайте: Україна лобіює в ООН ухвалення резолюції, яка дозволить отримати репарації від Росії, - The Guardian

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Данілову-респект...
  • Ольга Жмудовська
    молодець. Я ніяк не зрозумію, що він насправді за фрукт, але висловитися правильно він вміє
  • Андрей Николаенко 51e1638b
    За что респект ? За про%баное начало войны ? За чёрную рубашку полгода ? За Бучу, Ирпень, Мариуполь ? За разминированный Чонгар и Херсон ? Гупии, @лядь, с пятнадцатисекундной памятью - сегодня пан сказал шутку - хлопаем и смеёмся, а за вчера уже забыли. И вас таких большинство ...
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