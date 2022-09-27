Шестеро зі 118 звільнених з полону РФ нацгвардійців мають важкі травми та потребують тривалого лікування

Шестеро зі 118 звільнених в результаті останнього обміну з полону нацгвардійців мають важкі травми, які потребують тривалого лікування та реабілітації.

Про це розповів начальник медичного управління Нацгвардії полковник медичної служби Денис Трегуб, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За його словами зі 118 звільнених 21 вересня з полону гвардійців, 6 військовослужбовців мають ускладнення та потребують тривалого й комплексного лікування.

Це наслідки перенесених мінно-вибухових травм, акубаротравм, переломи кінцівок.

У решти звільнених із полону гвардійців - діагнози та стани, викликані недостатнім харчуванням: білково-енергетична харчова недостатність, міопатія, невропатія.

На етапі ранньої реабілітації звільненим з полону військовослужбовцям надають первинну медичну та психологічну допомогу.

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Частину з них направлено до медичних реабілітаційних центрів системи МВС. Організована військово-лікарська комісія для ретельного обстеження стану здоров’я та постановки діагнозу.

Вказано, що за необхідності, лікування звільнених з полону нацгвардійців буде організовано за кордоном – розуміння такого механізму в Нацгвардії також є.

Водночас речник НГУ Руслан Музичук у коментарі УП наголосив, що військовослужбовці проходять реабілітацію у повному обсязі за державний кошт, та що за 8 років війни українські лікарі, зокрема ті, які займаються лікуванням військовослужбовців, напрацювали великий досвід лікування подібних травм на досить високому рівні.