Верховний Суд остаточно заборонив "Прогресивну соціалістичну партію" Вітренко

Верховний Суд 27 вересня задовольнив частково апеляційну скаргу Прогресивної соціалістичної партії України та вніс зміни в рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду про заборону цієї політичної сили.

Таким чином, ПСПУ вже четверта партія, заборонена Верховним судом, зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на ЧЕСНО.

Згідно з рішенням Верховного Суду, рішення Восьмого апеляційного суду Львова має бути змінене в частині про невідповідність програми партії та її статутних цілей Конституції України та розпалюванні цією політсилою міжнаціональної та міжрасової ворожнечі. В усьому іншому рішення першої інстанції залишається без змін.

Проросійський політичний проєкт "прогресивних соціалістів" незмінно очолює Наталія Вітренко.

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Засідання 27 вересня було одним із найдовших у відповідних справах і тривало понад сім годин.

Доказова база з боку СБУ складалася із трьох томів матеріалів. Серед них, зокрема, були відео з висловлюваннями лідерки ПСПУ Наталії Вітренко та членкині центрального комітету ПСПУ, ексдепутатки Миколаївської облради Лариси Шеслер. Як повідомляли місцеві ЗМІ, Шеслер СБУ звинувачувала у сепаратизмі.

У цих відео, поміж іншим, Вітренко та Шеслер називали Романа Шухевича та Степана Бандеру нацистами, ОУН-УПА - нацистськими утвореннями, а також вказували на проблему офіційного спілкування в Києві російською мовою, і навіть висловлюватися цією мовою.

Партію Наталії Вітренко на засіданні представляв її соратник Володимир Марченко. Він заявляв, що наведені Службою безпеки твердження - це особисті думки лідерки Наталії Вітренко, які не є позицією партії. Проте надав "довідки", за якими Шухевич, Бандера і ОУН-УПА, членами якої вони були, займалися "німецькою імперською діяльністю". А СБУ, на переконання Марченка, рейдерським шляхом захопила центральний офіс ПСПУ у Києві й незаконно вилучила всю документацію політсили.

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Це не перший раз, коли партія намагається боротися у судовому порядку. "Прогресивна соціалістична партія України" у 2019 році висувала Вітренко у президенти. Але виборці про це так і не дізналися, бо кандидатки не було в бюлетені.

Виявляється, тоді Мін’юст не вносив до реєстру необхідні зміни до статутних документів, хоча партія подавала їх починаючи з 2015 року. Апеляційний суд зазначив, що Мін’юст мав можливість внести зміни і партія могла б висувати свого кандидата у президенти.

Нагадаємо, 20 березня 2022 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій.

ПСПУ стала дванадцятою проросійською партією, діяльність якої заборонили через суд. Про це стало відомо 23 червня. Вона єдина подавала зустрічний позов й усіляко затягувала процес.