Facebook викрив масштабну мережу дезінформації РФ, яка маскувалась під відомі західні видання

Корпорація Meta у вівторок повідомила про викриття найбільшої з початку повномасштабного вторгнення Росії мережі поширення дезінформації у Facebook та Instagram, яка "маскувала" свої повідомлення під сайти відомих західних видань із метою посіяти розбрат серед європейців у ставленні щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на звіт Meta.

За даними компанії, мережа налічувала 1633 акаунти, 703 сторінки й одну групу у Facebook та 29 акаунтів в Instagram. На просування мережі було витрачено близько 105 тисяч доларів США, вона загалом охопила близько чотирьох тисяч акаунтів у Facebook і близько 1500 – в Instagram. Вони діяли переважно німецькою, англійською, французькою, італійською, іспанською, російською та українською мовами.

Зазначається, що мережа була спрямована насамперед на Німеччину, а також Францію, Італію, Україну та Велику Британію. Вона почала діяти ще в травні й була розбудована навколо мережі з понад 60 сайтів, які ретельно видавали себе за реальні західні ЗМІ на кшталт Spiegel, The Guardian, Bild і ANSA.

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На сайтах розміщувалися статті, які критикували Україну та українських біженців, вихваляли Росію і стверджували, що західні санкції проти Росії матимуть зворотний ефект. Потім ці статті, а також меми й відеоролики з YouTube розркучувалися через Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, вебсайти петицій Change.org та Avaaz.com і навіть LiveJournal.

Наприклад, нібито німецький Spiegel у своїй статті попередив про дефіцит природного газу. Але якщо придивитися пильніше, то видно, що домен сайту не такий, як в оригінального видання. Аналогічно підробка британської The Guardian нібито висловила сумніви щодо воєнних злочинів Росії в Україні, а італійська ANSA "розкритикувала" зберігання Києвом зерна.

У Meta зазначають, що вже під час розслідування, коли почлося блокування мережі, ті, хто стояв за нею, намагалися створити нові вебсайти, "що свідчить про наполегливість та постійні інвестиції в цю діяльність". У кількох випадках діяльність мережі підхоплювалася російськими посольствами в Європі та Азії.

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"Це найбільша і найскладніша "операція" російського походження, яку ми зірвали з початку війни в Україні. Вона продемонструвала незвичне поєднання витонченості і грубої сили. Підроблені вебсайти та використання багатьох мов вимагали як технічних, так і лінгвістичних інвестицій. З іншого боку, посилення в соціальних мережах спиралося, в першу чергу, на грубу рекламу та фейкові акаунти", – зазначається у звіті.