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У РФ тепер мобілізують інтелігенцію із центральних регіонів, карта смертей зміниться, - ГУР

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У РФ тепер мобілізують інтелігенцію із центральних регіонів, карта смертей зміниться, - ГУР
Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що під оголошену російським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію потрапляє інтелігенція із центральних регіонів Росії.

Українська розвідка прогнозує, що тепер карта смертності у регіонах значно зміниться, передає Цензор.НЕТ.

У ГУР зазначили, що внаслідок російської агресії проти України керівництво РФ уже суттєво зменшило чисельність представників своїх малих народів – серед убитих окупантів трохи менше ніж 40% були представниками неслов'янських етнічних груп.

До п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю жертв увійшли Дагестан, Бурятія, Краснодарський край, Башкортостан і Волгоградська область. Також, за даними ГУР, кількість загиблих солдатів із бідних регіонів, де й проживають етнічні спільноти, значно вища, ніж із розвинених.

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За оцінками воєнної розвідки України, після указу про мобілізацію карта смертності у регіонах РФ значно зміниться.

"Повістки отримують тисячі представників інтелігенції та приватного бізнесу з центральних регіонів Росії та промислових підприємств-гігантів. Якщо робітничі професії ще забезпечуватимуться відстрочками від призову, то саме російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему", – заявили в ГУР.

В українській розвідці вважають, що остаточно знищивши громадян, які можуть усвідомлювати крах російської державності, Путін сподівається позбутися протестів проти війни.

Топ коментарі

  • mrSmith
    Що у вашому розумінні інтилігенція?
    Це що, кацапи у яких є інтернет?
  • Maxim Ak-Murza
    Интеллегенты по-русски - это кто? Те, которые читать умеют?
  • Тетяна Тать
    а чего он в шляпе, интеллигент что ли?
    еще бьі очки нацепил!
    а еще я видела, как он беременную вперед пропустил...
    и пьет только по вьіходньім....
    точно, интеллигент!
    повестку ему!
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