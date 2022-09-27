Україна не виплачуватиме 15 млн грн одноразової грошової допомоги родичам загиблих воїнів, якщо вони живуть у Росії чи Білорусі

Члени сімей загиблих українських військових, які живуть у Росії чи Білорусі або засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, не отримуватимуть одноразову грошову допомогу.

Про таке рішення уряду повідомив у телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що внесено зміни до постанови КМУ "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану" від 28 лютого 2022 № 168.

Передбачено, що членам сімей загиблих військовослужбовців Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військових прокурорів Офісу Генерального прокурора, осіб рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітників Служби судової охорони, осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських, а також осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, які постійно проживають на території РФ або республіки Білорусь, або засудженим за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору одноразова грошова допомога не виплачується.

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Нагадаємо, одноразова виплата родинам полеглих героїв захисників України встановлена у розмірі 15 мільйонів гривень.