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Україні спершу передадуть дві батареї NASAMS, - Повітряні сили ЗСУ

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Україні спершу передадуть дві батареї NASAMS, - Повітряні сили ЗСУ
Україні спочатку передадуть дві батареї систем протиповітряної оборони NASAMS, це до 16 пускових установок.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Нам буде передано спершу дві батареї. Батарея може мати до восьми пускових установок, а також командний пункт, радар, що буде бачити цілі. Батарея NASAMS — це фактично наш дивізіон, це до восьми пускових установок", – сказав він.

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За словами Ігната, далі "треба дивитися на потужності виробництва або ж робити на дипломатичному рівні кроки, щоб нам світ допомагав саме цими системами, яких нам потрібно доволі багато".

Ігнат повідомив, що перші NASAMS буде передано Україні найближчим часом.

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Топ коментарі

  • Gal
    Бо **** зелена асфальт катала, а не країну до війни готувала. Шашлики, буковель, сейшели... Так що нєхер тепер до когось претензії пред`являти, своє чмо про то питати треба!
  • Irina Dybonos 997870af
    Путин: "Любая попытка отобрать у меня велосипед который я только что у вас украл - будет считаться ограблением меня!"
  • ий
    Скорее всего,они уже тут.Зеленский сболтнул лишнее,сейчас пытаются исправить.
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