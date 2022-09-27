Україні спершу передадуть дві батареї NASAMS, - Повітряні сили ЗСУ
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Україні спочатку передадуть дві батареї систем протиповітряної оборони NASAMS, це до 16 пускових установок.
Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Нам буде передано спершу дві батареї. Батарея може мати до восьми пускових установок, а також командний пункт, радар, що буде бачити цілі. Батарея NASAMS — це фактично наш дивізіон, це до восьми пускових установок", – сказав він.
За словами Ігната, далі "треба дивитися на потужності виробництва або ж робити на дипломатичному рівні кроки, щоб нам світ допомагав саме цими системами, яких нам потрібно доволі багато".
Ігнат повідомив, що перші NASAMS буде передано Україні найближчим часом.