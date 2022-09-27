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Франція і Україна зробили ще один крок до надання нових артилерійських систем Caesar, - Кулеба

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Франція і Україна зробили ще один крок до надання нових артилерійських систем Caesar, - Кулеба
Франція та Україна зробили ще один крок уперед у вирішенні питання щодо передання нових артилерійських систем Caesar.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сьогодні зробили ще один крок уперед у вирішенні питання про передання Україні нових артилерійських систем Caesar, які вже продемонстрували високу ефективність на полі бою. Я не сумніваюся, що спільними зусиллями ми доведемо цей контракт до успіху, і це додатково зміцнить оборонну спроможність України", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною в Києві.

Кулеба додав, що Україна відчуває щоденну дієву підтримку Франції і на політичному рівні, і на рівні надання Україні військової підтримки.

У свою чергу Колонна підтвердила, що Франція й надалі підтримуватиме Україну у військовому плані. "Я можу підтвердити продовження такої підтримки. Так", - зазначила вона.

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Топ коментарі

  • vidasik
    Vcera tut pisali pro zimniju odezdu dlia soldat,tak Litva peredast takyje 25 tysiac stuk.Caesar eto otlycno
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Не понимаю я промедления в предоставлении нам оружия. Ведь орки собирает орду не только для войны с Украиной, но и Европой и это очевидно. Хотят сами с ними потом воевать или на амеров надеятся? Ну-ну
  • Senator 0eaca536
    С 1 октября в США стартует новый финансовый год,где Конгресс предоставит Украине все...кроме ядерного оружия...
    Дышите глубже мавзолейные Окурки...🤣🤣💪
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