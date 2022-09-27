Франція і Україна зробили ще один крок до надання нових артилерійських систем Caesar, - Кулеба

Франція та Україна зробили ще один крок уперед у вирішенні питання щодо передання нових артилерійських систем Caesar.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сьогодні зробили ще один крок уперед у вирішенні питання про передання Україні нових артилерійських систем Caesar, які вже продемонстрували високу ефективність на полі бою. Я не сумніваюся, що спільними зусиллями ми доведемо цей контракт до успіху, і це додатково зміцнить оборонну спроможність України", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною в Києві.

Кулеба додав, що Україна відчуває щоденну дієву підтримку Франції і на політичному рівні, і на рівні надання Україні військової підтримки.

У свою чергу Колонна підтвердила, що Франція й надалі підтримуватиме Україну у військовому плані. "Я можу підтвердити продовження такої підтримки. Так", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія опинилася у потрійному глухому куті, - глава МЗС Франції Колонна