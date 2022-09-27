Столтенберг закликав членів НАТО поповнювати запаси боєприпасів якомога швидше
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.
Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав надзвичайне засідання Конференції національних директорів із питань озброєнь. Зустріч була присвячена наслідкам війни Росії проти України, а також можливостям НАТО зі збільшення запасів боєприпасів.
Генеральний секретар закликав членів Альянсу продовжувати поповнювати запаси якомога швидше.
"Збільшення запасів НАТО забезпечить нам продовження підтримки України", - сказав він.
Столтенберг зазначив, що члени НАТО повинні працювати з промисловістю, щоб поповнити запаси боєприпасів і надавати Україні необхідну підтримку доти, поки вона буде потрібна.
Під час зустрічі також обговорювалися способи, за допомогою яких члени Альянсу можуть краще зрозуміти будь-які прогалини в запасах і разом усувати їх.
Раніше Столтенберг попередив Росію про "важкі наслідки" в разі застосування ядерної зброї в Україні.