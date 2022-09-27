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Столтенберг закликав членів НАТО поповнювати запаси боєприпасів якомога швидше

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Столтенберг закликав членів НАТО поповнювати запаси боєприпасів якомога швидше
Країни-члени НАТО закликають поповнювати запаси боєприпасів якомога швидше для продовження підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав надзвичайне засідання Конференції національних директорів із питань озброєнь. Зустріч була присвячена наслідкам війни Росії проти України, а також можливостям НАТО зі збільшення запасів боєприпасів.

Генеральний секретар закликав членів Альянсу продовжувати поповнювати запаси якомога швидше.

"Збільшення запасів НАТО забезпечить нам продовження підтримки України", - сказав він.

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Столтенберг зазначив, що члени НАТО повинні працювати з промисловістю, щоб поповнити запаси боєприпасів і надавати Україні необхідну підтримку доти, поки вона буде потрібна.

Під час зустрічі також обговорювалися способи, за допомогою яких члени Альянсу можуть краще зрозуміти будь-які прогалини в запасах і разом усувати їх.

Раніше Столтенберг попередив Росію про "важкі наслідки" в разі застосування ядерної зброї в Україні.

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Топ коментарі

  • Alex Vassago
    Слухаю я цих західних політиків і розумію, що царський блазень Жиріновський, який озвучуючи те, що не міг собі дозволити Путін, казав, що за неділю Раша дійде до Ламаншу - чиста правда. Якби Раша не полізла в Україну, а вдарила через Білорусь і Прибалтику на Європу, то, невідомо що б сталося.
    Європа згнила. Як виявилось, в їх арсеналах "миша повісилась", в Бундесвері більшість танків не на ходу і т.д.
    Всі заробляли гроші, брали російські хабарі і були впевнені, що це США потрібне НАТО. А раз потрібне, то нехай вони його і утримують. Голоси Польщі та країн Балтії просто ніхто не хотів чути.
    Пам'ятаєте яку бурю викликало закономірне питання Трампа, щодо дольової участі в фінансуванні НАТО?!!
    А зараз, коли "смажений півник" клюнув, виявилось, що снаряди (наприклад) ще замовити потрібно.
    Так, що ідея з Ламаншем була не такою і маячнею.
    Жаль, що для розвіяння міфів, Україна платить собою.
  • viktor 9e38a7be
    на дану секунду головний пiдсумок цiэi вiйни-часткове прозрiння заходу,що таке насправдi кацапська iмперiя.на початку дев'яностих вважалось-позбавились комуняк при владi,а далi дикуни стануть цивiлiзованими...
  • Velykyj Lug
    Виробники зброї отримують закази. Ми теж могли б виробляти зброю, але чомусь виробляємо з асфальту.
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