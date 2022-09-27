Можливість ядерного удару по Києву дуже обмежена, - посол Німеччини Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що ризики російського ядерного удару по столиці України дуже обмежений.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що ризик зараз дуже обмежений, але якщо це станеться, вплив буде дуже високий. Все, що Путін може робити, це реальна загроза. Він показав, що повномасштабно наступає на сусідню країну. Він має цю зброю, я сподіваюся, що він нею не скористається. Але виключити це я не можу", - сказала Фельдгузен.

Вона нагадала, що ввечері 24 лютого вона однією з останніх залишала Київ серед західних послів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Росія вдарить по Україні ядерною зброєю, то Захід не втручатиметься, - Медведєв

"Зараз ми зрозуміли, що можемо жити тут з безпековими процедурами і далі працювати. Ракетні удари є, але ми бачимо, що в центрі (Києва, - ред.) їх нема. Ми всі вважаємо, що цей ядерний шантаж - це просто шантаж. Але не можна думати, що нічого не буде. В січні ми теж думали, що нічого не буде. З іншого буду піддаватись на шантажисту, це погана ідея. Всі про це думають, але не думаю, що в когось є ідеальна відповідь", - сказала посол.

Фельдгузен також зазначила, що була дуже здивована, коли російські ракети атакували Яворівський полігон за 30 км від кордону з країною НАТО.

"Це був дуже ризикований крок, але після цього Путін цього не робив. Можливо, якісь раціональні ідеї в нього ще є", - додала вона.