Росіяни, що застрягли у черзі на кордоні з Грузією, намагаються продати автомобілі

У пробках на кордоні з Грузією з’явився стихійний авторинок. Росіяни, які там стоять, намагаються продати свої машини, щоб дістатися до КПП пішки.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

Оголошення почали з'являтися у телеграм-чатах, присвячених від'їзду до Грузії. Власники авто вказують не лише ціну, а й відстань їхніх автомобілів до пропускного пункту. При цьому вибір у покупців широкий: від Kia до Mercedes.

Автор одного з оголошень розповів "Базі", що не хоче "стояти тиждень" і готовий за півтора мільйона віддати BMW за 6 кілометрів від КПП. Аналогічно збирається вчинити і власник Subaru, який продає її за 400 тисяч "з місцем у черзі". Обидва автомобілісти пояснили, що мають намір позбутися машин і перейти кордон пішки.

На тлі такого ажіотажу в районі кордону з'явилися і скупники. Вони шукають все в тих же чатах людей, які згодні продати за низькою ціною свої авто, велосипеди, самокати та багато іншого.

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Тим часом ситуація на прикордонному переході між Грузією і РФ знову змінилася. Глава Північної Осетії Сергій Мєняйло заявив, що наразі повістки біля кордону з Грузією будуть видавати всім громадянам, які потрапляють під мобілізацію, а не лише мешканцям республіки.