Не збираємося визнавати результати російських псевдореферендумів, - глава МЗС Франції Колонна
1 1482
Франція не має наміру визнавати організовані російськими окупантами псевдореферендуми.
Про це заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Я ще раз підтвердила Дмитру Кулебі, що Україна має повну підтримку Франції – економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну. Франція продовжуватиме підтримувати територіальну цілісність України і ніколи не визнає фіктивні референдуми, організовані Росією", – написала Колонна.