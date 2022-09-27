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Україна може застосовувати західну зброю в регіонах, де РФ провела псевдореферендуми, - Блінкен

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Україна може застосовувати західну зброю в регіонах, де РФ провела псевдореферендуми, - Блінкен
Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США не проти, аби Україна використовувала західне озброєння для повернення територій, де РФ організувала псевдореферендуми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Блінкен відповідав на запитання ЗМІ про те, чи дадуть США згоду на використання українськими військами американської зброї на територіях, де Росія провела псевдореферендуми, незалежно від того, про який результат оголосить Кремль.

"Ми та багато інших країн вже були дуже чіткими: ми не визнаємо і, насправді, ми ніколи не визнаємо анексію українських територій Росією… Україна має абсолютне право оборонятися на всій своїй території, зокрема, повертати собі території, які були незаконно захоплені Росією у той чи інший спосіб", - сказав Блінкен.

За його словами, озброєння, яке США та багато інших країн надають Україні, було дуже ефективно використано для повернення територій - зокрема, нещодавно на північному сході, але також і на півдні.

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Блінкен підкреслив, що псевдореферендуми нічого не змінюють для українських територій, захоплених Росією.

"Українці продовжать робити те, що їм необхідно робити, аби повернути землю, яку в них відібрали. Ми продовжимо підтримувати їх у цих зусиллях", - зазначив держсекретар США.

Топ коментарі

  • Valter Valter
    Хватит вообще говорить о цирке как о каком то *референдуме*. Росийские нацисты даже 1% жителей не смогли вытащить из домов и заставить проголосовать. Гиркин уже заявил что рашисты будут требовать вывести украинские войска даже с неокупированных территорий. И так они будут идти стрелять и *проводить референдумы* пока не захватят Киев и всю Украину. Там уже полный маразм. И не нужно на него вестись и даже вступать в дискуссии с окупантами. Иначе таким образом мы будем показывать что мы признаем *референдумы*.
  • FT FT
    Народ, не упоминайте даже слово *референдум*. Ато мне все это напоминает 2014 как мы на окупантов говорили *зеленые человечки* таким образом идя на поводу росийской пропаганды. То что рашисты творили на окупированных территориях даже близко не напоминало референдум. Идет чисто окупация и захват нашей земли, наших городов и наших людей.
  • Перехватчик
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