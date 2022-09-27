Російські війська завдали ударів по Харкову: пошкоджено інфраструктурний об’єкт (оновлено)

Увечері, 27 вересня, окупанти обстріляли Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цен повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов

"Окупанти завдали ударів по Харкову. Звертаємося до жителів: не ігноруйте сигналів тривоги!" - написав він.

Пізніше Синєгубов уточнив: "На місцях працюють всі профільні служби. На цю хвилину постраждалих немає. Інформація уточнюється. Є перебої з електропостачанням, порушено зв’язок з лінією виклику екстреної допомоги за номером "103". Медики готові приймати виклики за номером "112".

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Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про чотири прильоти.

"Три прильоти по Харкову. Вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харків'ян", - написав він.

Пізніше Терехов додав, що був ще один приліт.