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Російські війська завдали ударів по Харкову: пошкоджено інфраструктурний об’єкт (оновлено)

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Російські війська завдали ударів по Харкову: пошкоджено інфраструктурний об’єкт (оновлено)
Увечері, 27 вересня, окупанти обстріляли Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цен повідомив  у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов

"Окупанти завдали ударів по Харкову. Звертаємося до жителів: не ігноруйте сигналів тривоги!" - написав він.

Пізніше Синєгубов уточнив: "На місцях працюють всі профільні служби. На цю хвилину постраждалих немає. Інформація уточнюється. Є перебої з електропостачанням, порушено зв’язок з лінією виклику екстреної допомоги за номером "103". Медики готові приймати виклики за номером "112".

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Міський голова Харкова Ігор Терехов  повідомив про чотири прильоти.

"Три прильоти по Харкову. Вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харків'ян", - написав він.

Пізніше Терехов додав, що був ще один приліт.

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Топ коментарі

  • vterra w
    треба москалям давати таку саму відповідь,
    вони герої тільки коли все норм
  • сергей кухтар
    Нахрена было патякать гребаным властям про то что Харькову дали NASAMS.Во первых:враг решил проверить и проверил,во вторых-обнадежили людей,в третьих те кто объявил о поставке,в частности Зеленский оказались лгунами.
  • Харьков Сумской
    Проспекта Жукова нема - є проспект Григоренка. Театр ще є, але це ненадовго - депутати місцеві ховаються, немає кворуму, щоб рішення ухвалити.
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