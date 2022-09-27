Польща також рекомендує громадянам негайно виїхати з Росії

Міністерство закордонних справ Польщі у вівторок заявило, що рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації у зв’язку з війною в Україні та визнанням Польщі владою РФ недружньою державою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

У повідомленні зовнішньополітичного відомства зазначено, що рекомендується утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, зокрема з професійною метою та у невідкладних сімейних справах.

"Звертаємо увагу на призупинення прямого авіасполучення між Польщею та Росією і вкрай обмежені можливості подорожувати до/з Польщі, відсутність або вкрай обмежений доступ до фінансових ресурсів, розташованих у Польщі (наприклад, неможливість використання польських платіжних карток), а також на дії місцевих служб, такі як свавільні затримання, обшуки мобільних телефонів та потенційну неможливість виїзду з Росії у разі наявності подвійного громадянства", – зазначає польське МЗС.

Воно також нагадує, що у зв'язку зі значним скороченням чисельності польського дипломатичного та консульського персоналу в Росії можливості надання безпосередньої консульської допомоги громадянам Польщі є дуже обмеженими.

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"У разі різкого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів або інших непередбачуваних ситуацій евакуація може бути значно ускладнена або навіть неможлива… Рекомендуємо польським громадянам, які перебувають на території Російської Федерації, залишити її територію доступними комерційними та приватними засобами", – підкреслило відомство.

Нагадаємо, раніше МЗС Естонії та Болгарії також порадили громадянам своїх країн не їздити в Росію без нагальної потреби та по можливості виїхати звідти.