Решта макрофіну ЄС у 3 млрд євро для України буде грантом, а не позикою, - посол Німеччини Фельдгузен
1 3255
Остання частина макрофінансової допомоги Євросоюзу для України у розмірі 3 мільярдів євро буде надана у вигляді грантів, а не позики.
Про це розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Це була наша позиція. Ми вважаємо, що Україна зараз не може повернути гроші. Ми хотіли, щоб всі кошти були надані у вигляді грантів. Але як завжди довелося шукати компроміс: 5 млрд буде позикою і 3 млрд буде у вигляді грантів", - сказала Фельдгузен.
Посол не змогла назвати конкретні терміни, коли ЄС зможе надати ці кошти, але висловила впевненість, що це буде точно до кінця року.
"У Брюсселі над цим працюють, і я як єврооптиміст вірю, що вони найдуть компроміс", - додала вона.