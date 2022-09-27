РНБО днями оприлюднить інструкцію на випадок застосування РФ ядерної зброї, - Данілов

Апарат РНБО незабаром опублікує інструкцію на випадок застосування РФ ядерної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода,

"Йдеться про тактичну зброю. Якщо вона буде застосовуватися, на сьогодні є певні процедури. У нас в апараті РНБО є розроблена інструкція, яку ми найближчими днями спробуємо максимально оприлюднити", - сказав він.

Водночас Данілов зазначив, що ядерні держави взяли на себе зобов'язання не допустити застосування ядерної зброї.

"Це відповідальність кожної ядерної країни", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливість ядерного удару по Києву дуже обмежена, - посол Німеччини Фельдгузен

Секретар РНБО наголосив, що погрози Росії стимулюватимуть інші неядерні країни створювати "брудні бомби", аби убезпечитися від "божевільних сусідів".

"Коли росіяни сьогодні починають брязкати ядерною зброєю перед світом, то кількість так званих бомб з'являтиметься в геометричній прогресії. Бо жодна країна не буде захищена від божевільного сусіда. Ця так звана брудна бомба не таке вже й складне завдання", - підкреслив він.

За словами Данілова, попри все Україна захищатиме свою землю. "Якщо не буде цивілізованої відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку, якщо вона станеться, це не означатиме, що ми не будемо боронити нашу землю. Нас не зупинять путінські війська", - підсумував він.

Данілов заявив, що завдання з деокупації України і дефрагментації Росії будуть виконані згідно з планами і графіками.

Також читайте: Ми не бачимо ознак підготовки до застосування Росією ядерної зброї, - США