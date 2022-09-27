Силами ППО знищено три крилаті ракети Х-59, випущених по Одещині і Кривому Рогу, - ОК "Південь"

Силами ППО знищено три крилаті ракети Х-59, випущених ворогом по Одеській області і Кривому Рогу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"По Одещині ворог наніс ракетний удар. Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напряму випущено 2 ракети класу "повітря - поверхня" Х-59. Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог спрямував аналогічний удар і по Кривому Рогу.

"Ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. І вона була знищена силами ППО", - додали в ОК "Південь".

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