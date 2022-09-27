Територія Запорізької АЕС зазнала нових обстрілів 26-27 вересня, - МАГАТЕ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про нові обстріли території Запорізької АЕС, що відбулися 26-27 вересня

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цього тижня територія Запорізької атомної станції зазнала нових обстрілів, вибухом було вибито вікна в одному з турбінних залів, що вкотре підкреслило нагальну необхідність створення зони ядерної та фізичної безпеки навколо станції", - заявив Гроссі.

Відповідно до присутніх на АЕС експертів МАГАТЕ, обстріл стався у понеділок близько 17:00 за місцевим часом поблизу електророзподільчої станції об'єкта, за кілька сотень метрів від навчально-тренувального центру, але "повідомлень про пошкодження не надходило". Також було чутно інші вибухи трохи далі.

Крім того, у вівторок, близько 8 ранку, відбулися ще два вибухи біля каналу, яким постачається вода з резервуара на станцію для її системи охолодження, що є важливим елементом ядерної безпеки. Відповідно до експертів МАГАТЕ, конструкції станції та обладнання не постраждали, але було вибито вікна в машинному залі реакторного блоку №2.

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"Обстріли та вибухи цього тижня на території ЗАЕС відбулися після кількох днів без таких інцидентів. Вони показують, що загальна ситуація залишається нестабільною і що необхідні негайні дії, щоб зменшити ризик великої аварії на найбільшій атомній електростанції Європи, яка зараз розташована посеред зони бойових дій", - заявив Гроссі.