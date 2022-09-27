Це агресивна війна Росії проти України, НАТО не є стороною конфлікту, - Столтенберг

Незважаючи на риторику представників РФ, НАТО не є стороною конфлікту в Україні. Альянс докладає зусиль, щоб не дозволити переростання цієї війни у повномасштабну війну у Європі.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом кількох минулих днів ми бачили ескалацію цієї війни, що була спричинена Росією, її фейковими "референдумами" в чотирьох областях України, що поєднується з ядерною риторикою президента Путіна та інших російських лідерів, а також з рішенням про мобілізацією збройних сил в Росії. Це серйозна ескалація конфлікту, яка може призвести лише до більшої кількості страждань та смертей", - сказав керівник Альянсу.

Він окремо наголосив, що такі дії Росії не похитнуть політичну, економічну та військову підтримку НАТО та його країн-членів на адресу України, тож вони, разом з ЄС та іншими партнерами, підтримуватимуть Україну так довго, як це буде необхідним.

При цьому Столтенберг зауважив, що існує загроза ескалації цієї війни за межі України. Зараз війна несе дуже важкі іспити для народу України, але вона стане ще більш страшною, якщо переросте у повномасштабну війну між НАТО і Росією. Саме тому Альянс докладає зусиль, щоб не дозволити переростання цієї війни у повномасштабну війну у всій Європі.

"Зараз НАТО та союзники по НАТО не є стороною цього конфлікту. Так, ми підтримуємо Україну, але ми не маємо там військ НАТО або літаків НАТО у її повітрі. Україна має право на самооборону за положеннями Хартії ООН, як будь-яка держава, проти якої здійснюється атака. Ми підтримуємо Україну у дотриманні цього права. Але ми не є стороною конфлікту. При цьому Росія прагне зображувати цей конфлікт як війну між Росією і НАТО, як її війну із Заходом. Ця війна не є такою. Це агресивна війна Росії проти України. Ми підтримуємо Україну у самообороні, що не робить нас стороною конфлікту", - пояснив керівник Альянсу.

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Генсек окремо наголосив, що важливою складовою політики стримування НАТО є готовність до захисту всіх союзників по НАТО. Атака на будь-кого з них потягне за собою відповідь усього Альянсу. Цей принцип дотриманий шляхом значного збільшення присутності військ НАТО, особливо у східній частині Альянсу. Наразі там знаходяться 40 тисяч військовослужбовців, за підтримки суттєвих військово-морських та повітряних сил.

"Це дуже важливе послання. Ми робимо це не для того, щоб спровокувати конфлікт, але щоб запобігти конфлікту. Завдання НАТО – зберігати мир, оскільки ми є оборонним Альянсом. Ми збільшуємо присутність на сході, щоб не залишити місця для жодних непорозумінь або прорахунків в Москві щодо нашої готовності та волі до захисту кожного дюйму території НАТО. Поки це є зрозумілим, країни НАТО не будуть атаковані", - зазначив Столтенберг.

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