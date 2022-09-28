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ЦРУ попереджало Німеччину про можливу атаку на "Північний потік", - Spiegel

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ЦРУ попереджало Німеччину про можливу атаку на "Північний потік", - Spiegel
За даними SPIEGEL, кілька тижнів тому Центральне розвідувальне управління США попереджало уряд Німеччини про можливі напади на газопроводи у Балтійському морі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Влітку в Берлін надійшла відповідна наводка від американської спецслужби, повідомили виданню кілька людей, знайомих з ситуацією.

Небезпека можливих атак на мережу трубопроводів і підводних кабелів в Балтійському і Північному морях розглядалася військовими чиновниками ще до вторгнення РФ в Україну.

"Всесвітні підводні мережі надзвичайно важливі для енергопостачання, а також для стабільності інтернету, але, незважаючи на їх важливість, вони як і раніше погано захищені від атак або актів саботажу", - розповів високопоставлений представник Бундесверу .

Напередодні контр-адмірал Ян Крістіан Каак в інтерв'ю Welt сказав, що "Росія створила значні підводні потужності".

"На дні Балтійського моря, а також в Атлантиці є важлива інфраструктура, така як трубопроводи або підводні кабелі для інформаційних технологій. Вони можуть швидко вимкнути світло в таких країнах, як Естонія, і існують загрози для глобальних комунікаційних структур, які потребують особливої уваги. Є причина, по якій російські підводні або надводні підрозділи знаходяться в районі цих кабелів протягом тривалого періоду часу", - сказав військовий.

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Нагадуємо, 26 вересня компанія-оператор Nord Stream заявила, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску. Вони пояснили це дірою в трубі і зазначили, що не знають, скільки часу знадобиться на відновлення роботи газопроводів.

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Топ коментарі

  • FT FT
    Куда не кинь все беды во всем мире от рашки и кремлевских террористов. Так какого хера весь миру же 100 лет терпит етих мразей на которых выбрасывается коллосальные деньги
  • Ан Мур
    Непрямо стверджується, що пробоїни в трубах влаштували касапи...
    Ну тоді до теми: Тарас Чорновіл також так вважає:
    "...А якщо навіть і диверсія... Хто це міг зробити? США не застосовували такого методу боротьби проти ворогів і конкурентів ніколи, навіть проти найзатятіших противників. Європа точно відпадає. Мені б хотілося згадати наш (хоч один) підводний човен, але, на жаль... Я не бачу іншої країни, яка б могла підігнати субмарину й нанести ушкодження трубопроводам, окрім ерефії.
    Логіка? А вона в них хоч у чомусь була? Коли самостійно заблокували постачання своїх енергоносіїв Європі, де була їхня логіка? ***** весь час робить такі дії, щоб не залишалося шляхів для відступу. Може й тут щось подібне."
  • irenka ko
    Німеччині треба було замислитись та підготуватись ще тоді, коли русня нам почала погрожувати багато років тому: «єслі што - отключім газ». Цю фразу у бік українців кричали кацапи своїм родичам українцям по телефону, в п'яному угарі на курортах та улітаках. Але ж німці та інші європейці були впевнені, що це такі наші місцеві розбірки, а іх це ніколи-ніколи не торкнеться, тому що у них все по закону, а договір їм гарантує його виконання. Нарешті кацапня і їм показала, що таке справжня упорота, кончена, відморожена кацапня.

    Карачє, німці, так вам і треба. Подякуйте хєру шрьодеру та фрау штазі.
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