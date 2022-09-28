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США готують для України новий пакет військової допомоги на понад 1 млрд доларів, - Reuters

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США готують для України новий пакет військової допомоги на понад 1 млрд доларів, - Reuters
США готують новий пакет озброєнь на суму 1,1 млрд доларів, про який буде оголошено найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявили офіційні особи у Вашингтоні.

Зазначається, що новий пакет військової допомоги буде однією з відповідей на російські "референдуми" в Україні.

Офіційні особи заявили на умовах анонімності, що про пакет буде оголошено найближчими днями, зазначає агентство.

Пакет включатиме пускові установки HIMARS, супутні боєприпаси, різні типи протидії дронам і радіолокаційні системи, а також запасні частини, навчання і технічну підтримку, повідомило джерело, проінформоване про план.

Також читайте: У Конгресі США попередньо погодили виділення Україні додаткової допомоги на $12 млрд

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Топ коментарі

  • Александр Александров 7fa1b22d
    Звідкіля такі висновки? Те що нам дають ще установки Хаймарсів? Так для повноцінних наступів їх і так не вистачало.
  • Roman Skripnik
    Т.е. не порадоваться за дополнительняе няшки, а устроить зраду типа их тут уничтожают. Что за люди...
  • Алекс Мышкевич
    Відповіддю Заходу на "референдуми" мала би бути необмежена військова допомога, включно з танками та ракетами.
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