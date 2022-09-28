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США із союзниками посилюють розвідку для спостереження за ядерним озброєнням РФ, - Politico

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США із союзниками посилюють розвідку для спостереження за ядерним озброєнням РФ, - Politico
Сполучені Штати та їхні союзники активізують спостереження за ядерними озброєннями Росії, насамперед по лінії своїх розвідувальних служб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Йдеться, зокрема, про нарощування масштабів збору даних спецслужбами Заходу з використанням засобів повітряної та космічної розвідки, операцій у кіберпросторі та комерційних фотографій із супутників.

У статті йдеться про те, що західна розвідка намагається визначити, чи можливе застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні. Крім того, акцент робиться на спостереженні за Калінінградською областю, пише Politico.

Як наголосило одне із джерел з-поміж чинних чиновників США, американська розвідка впевнена, що Росія не збирається йти на масштабне застосування ядерної зброї проти України чи країн-членів НАТО.

Читайте: РНБО днями оприлюднить інструкцію на випадок застосування РФ ядерної зброї, - Данілов

Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Впевнений, що відповідні служби цим і займаються. Не даремно нас попереджали про напад росії задовго до того, як це сталося. Причому, в деталях попереджали
  • Amber
    Шизанутому карлику вірити не можна - потрібно пильнувати діі цієі
    хвороі потвори цілодобово 😠
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