РФ поповнює війська мобілізованими без досвіду і засудженими за кримінальні злочини, - Генштаб

Окупаційні війська поповнюють свої сили призовниками без підготовки і з числа засуджених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією. Так, до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво Російської Федерації, одночасно з частковою мобілізацією, продовжує заходи так званої "самомобілізації". До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Меня выдернули как и вас, назначили полком, я ничего не знаю. Грыжи, колени, полуслепой. Живу на таблетках": "мотивуючий" інструктаж російських мобілізованих. ВIДЕО