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РФ поповнює війська мобілізованими без досвіду і засудженими за кримінальні злочини, - Генштаб

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РФ поповнює війська мобілізованими без досвіду і засудженими за кримінальні злочини, - Генштаб
Окупаційні війська поповнюють свої сили призовниками без підготовки і з числа засуджених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією. Так, до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво Російської Федерації, одночасно з частковою мобілізацією, продовжує заходи так званої "самомобілізації". До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Alex Tiger
    Так ВСУ приведет все кацапские приговоры в исполнение. Даже с перевыполнением, сразу вышка, груз 200.
  • Яр Холодний
    Нічого дивного - це у кацапів ще з часів ІІ Світової війни практикується Всі чули про "чорну піхоту" на Дніпрі (під час штурму Києва) Але мало хто знає про тих, кого в 41-му вивезли з ГУЛагу у прикордонні округи! З "зеків" формували полки, які повинні були кинуть услід за передовими частинами Червоної Армії на "Асвабаждение Европы ат фашизма" Але німці їх випередили - перший ешелон було розгромлено, а "зеки" (озброєні лише гвинтівками) розбіглися!
  • Alex Tiger
    Так наши тоже, говорят, разнесли первый прибывший эшелон с такими вояками.
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