Сьогодні у Білоцерківському районі Київщини заплановано проведення вибухових робіт, громадян закликають зберігати спокій
Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"28 вересня з 8:00 до 17:00 на ТОВ "Рокитнянський гранкар'єр", що в Білоцерківському районі, заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов’язані з технологічними процесами", - ідеться у повідомленні.
Для попередження населення подаватимуться звукові сигнали різної інтенсивності: перший (попереджувальний) – один тривалий, за 1 годину до проведення вибуху; другий (бойовий) – два тривалі, під час яких здійснюватимуться вибухи; третій – три короткі, що означатиме відбій.
Крім того, технологічні вибухи будуть проводитися 28 вересня на ТДВ "Рокитнянський спецкар'єр".
В адміністрації закликають громадян зберігати спокій, бути обачними та слідкувати за інформацією лише з офіційних джерел.