Білий дім звернувся до Конгресу США з пропозицією включити $35 мільйонів на заходи з підтримки ядерної безпеки в Україні у законопроєкт про короткострокове державне фінансування.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представника адміністрації США, передає Цензор.НЕТ.

"Це сталося на тлі, коли офіційні особи США та їхні міжнародні партнери перебувають у стані підвищеної готовності через можливість ядерної катастрофи на окупованій Росією Запорізькій АЕС на півдні України",- зауважується в повідомленні.

Зокрема, передбачається, що ці кошти підуть на допомогу Україні в забезпеченні ядерної готовності, закупівлі та обслуговування додаткових датчиків, оцінки та аналізу даних, а також для забезпечення Нацгвардії України захисними можливостями на атомних електростанціях.

При цьому наголошується, що $35 мільйонів – це лише невелика частина багатомільярдного пакету підтримки України, основна частина якого спрямована на військову та економічну допомогу.

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