Канада не визнає "результатів" псевдореферендумів і готує санкції проти причетних до них

Уряд Канади не визнає і ніколи не визнає результатів російських "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України. Оттава має намір запровадити санкції проти людей та організацій, які причетні до їхнього проведення.

Про це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Канада не визнає і ніколи не визнає результатів нелегітимних референдумів Росії або її спроб незаконної анексії українських територій. Поясню: кордони України не зміняться", - написав він.

Прем'єр наголосив, що територія України залишиться за Україною.

"Ми маємо намір запровадити санкції проти осіб і організацій, причетних до цієї останньої спроби підірвати принципи державного суверенітету і поділяючих відповідальність за кровопролиття, що триває по всій Україні", - додав Трюдо.

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