Уночі росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Протягом доби ворог обстрілював та атакував дронами і населені пункти області
Як ігформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.
"Сьогодні, 28 вересня, орієнтовно о 00:50 Миколаїв знову зазнав ракетних обстрілів, перередньо зенітно-ракетними системи С-300. Було завдано удару по промисловій зоні. Попередньо без жертв та постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Миколаївському районі вчора, 27 вересня, о 12:55 ворог завдавав артилерійських обстрілів по аквазоні в м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також за інформацією ОК "Південь", вчора, 27 вересня, три ворожі дрони-камікадзе були спрямовані по портовій зоні інфраструктури м. Очаків. Всі три збито силами протиповітряної оборони.
"У Баштанському районі під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Вчора, 27 вересня, о 10:42 були обстріли околиць с. Мурахівка, об 11:50 околиць с. Маломихайлівське, о 13:16 станції Березнегувате. Також минулої доби під обстріли потрапили прилеглі території до сіл Лепетиха, Кавказ, Калачеве. Окрім цього, сьогодні, 28 вересня, о 07:22 обстрілів зазнала станція Березнегувате. Постраждалих та руйнувань немає", - додають у ОВА.
Також за інформаціє ОК "Південь", вчора, 27 вересня, винищувачем Су-35 випущено ракету Х-31 по Березнегуватому. Силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищено в повітрі.