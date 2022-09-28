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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 58 150 осіб, 262 літаки, 224 гелікоптери, 2 312 танків, 1 381 артсистема та 4 889 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 28 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 58 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 58150 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 2312 (+6) од,

бойових броньованих машин - 4889(+8) од,

артилерійських систем - 1381 (+3) од,

РСЗВ - 331 (+0) од,

засоби ППО - 175 (+0) од,

літаків - 262 (+1) од,

гелікоптерів - 224 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 989 (+12),

крилаті ракети - 242 (+1),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3742 (+12) од,

спеціальна техніка -131 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 58 150 осіб, 262 літаки, 224 гелікоптери, 2 312 танків, 1 381 артсистема та 4 889 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

Топ коментарі

  • юрий Шмалько ea66d093
    Та мабуть рахують всіх. Як їх розрізнити, мудаків?
  • Sergii Naushenko
    Схоже, вчорашній поїзд з мобілізованими кацапами під Токмаком ще не врахували.Його близько 23 години знищили
  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Це загальні втрати, ніхто там русню по сортах не ділить. Десь про це ГШ вже говорив.
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