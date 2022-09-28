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Державні банки Туреччини перестали працювати з російською платіжною системою "Мир", - турецькі ЗМІ

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Державні банки Туреччини перестали працювати з російською платіжною системою "Мир", - турецькі ЗМІ
Раніше від російської платіжної системи відмовилися приватні банки Туреччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецький телеканал NTV.

"Слідом за приватними банками, що працюють в Туреччині, державні банки також вийшли з російської платіжної системи "Мир", - повідомляє телеканал.

Вказується, що після попередження Департаменту контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про санкції проти фінансових установ, які використовують платіжну систему "Мир", банки İş Bankası та Denizbank вийшли з системи.

За ними аналогічне рішення прийняли три державні банки. Мова йде про Ziraat Bankası, Vakifbank та Halkbank.

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Топ коментарі

  • аспм мпри
    -В Петербурге арестовали местного жителя, громко включавшего из окна своей квартиры запись слов Путина о том, что мобилизации не будет.
  • Старый зольдат
    От всей души поздравляю с этим маленьким, но приятным событие всех жителей искусственного образования созданного в ходе захватнических войн и оккупации чужих земель - парашников или, как они себя называют "россиян".
  • Ned Stark
    Так турки хитрі - вони потрусили руссо турісто на бабло під час курортного сезону, а потім послали москалів нах...
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