Державні банки Туреччини перестали працювати з російською платіжною системою "Мир", - турецькі ЗМІ
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Раніше від російської платіжної системи відмовилися приватні банки Туреччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецький телеканал NTV.
"Слідом за приватними банками, що працюють в Туреччині, державні банки також вийшли з російської платіжної системи "Мир", - повідомляє телеканал.
Вказується, що після попередження Департаменту контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про санкції проти фінансових установ, які використовують платіжну систему "Мир", банки İş Bankası та Denizbank вийшли з системи.
За ними аналогічне рішення прийняли три державні банки. Мова йде про Ziraat Bankası, Vakifbank та Halkbank.