Ядерні погрози Путіна - не блеф, - міністр оборони Естонії Певкур

Оголошена тиждень тому мобілізація в Росії справді стала несподіванкою для решти світу, визнав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Слова президента Росії щодо застосування ядерної зброї, міністр оборони Естонії блефом не вважає.

"Якщо Путін так каже, це реально. Ніхто, а особливо президент країни не може жартувати в прямому ефірі на тему ядерної загрози, - вважає міністр. - Ми повинні дуже серйозно ставитися до слів Путіна", - зазначив Певкур.

При цьому Певкур запевнив, що прямої загрози для НАТО наразі немає, і жителі Естонії перебувають у безпеці.

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