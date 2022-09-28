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Ядерні погрози Путіна - не блеф, - міністр оборони Естонії Певкур

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Ядерні погрози Путіна - не блеф, - міністр оборони Естонії Певкур
Оголошена тиждень тому мобілізація в Росії справді стала несподіванкою для решти світу, визнав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Слова президента Росії щодо застосування ядерної зброї, міністр оборони Естонії блефом не вважає. 

"Якщо Путін так каже, це реально. Ніхто, а особливо президент країни не може жартувати в прямому ефірі на тему ядерної загрози, - вважає міністр. - Ми повинні дуже серйозно ставитися до слів Путіна", - зазначив Певкур. 

При цьому Певкур запевнив, що прямої загрози для НАТО наразі немає, і жителі Естонії перебувають у безпеці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім звернувся до Конгресу США з пропозицією виділити $35 млн на підтримку ядерної безпеки України, - CNN 

Топ коментарі

  • Джон Зойдберг cb913b8d
    І шо? Здатися, бо якесь пришиблене ядєркою погрожує? А загроза НАТО завжди є, бо хмару і туди понести може.
  • Матвей Хижняк a0bc083a
    Какая гнида поменяла наше ЯО на кусок бумаги?
  • Autorare Autorare
    Ну і що ? Не блеф так , що світові цивілізованому тепер поступатись в усьому ?

    ***** іде ***** , ЗСУ ******* , оон якщо боїться то хай патрони вчасно приносить воїнам світла
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