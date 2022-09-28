395 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 777 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 28 вересня 2022 року понад 1172 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 395 дітей загинуло та понад 777 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 401, Харківській - 231, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.

"27 вересня внаслідок обстрілу ворогом с. Петропалівка в Харківській області поранено 16-річну дівчину", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 395 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 776 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.