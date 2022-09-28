МЗС про псевдореферендуми: Ця вистава не несе жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою України

23-27 вересня Російська Федерація організувала пропагандистське дійство під назвою "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України.

Примус людей на цих територіях до заповнення якихось паперів під прицілом російських військових є черговим злочином Росії під час її агресії проти України, грубо порушує Конституцію і закони нашої держави, норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання Росії. Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ця вистава не має нічого спільного з волевиявленням і не несе жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України. Україна та міжнародна спільнота засуджують такі дії Росії та вважають їх нікчемними.

"Усі громадяни України, які взяли участь в організації цього дійства разом із російськими окупантами, понесуть справедливе покарання згідно з нормами Кримінального кодексу України. Компетентні органи України вже вживають заходів щодо їхнього розшуку та притягнення до відповідальності", - зазначають у МЗС.

Також зауважується, що як і у випадку з українським Кримом, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області залишаються суверенними територіями України. Україна має повне право на відновлення своєї територіальної цілісності військовими та дипломатичними методами, продовжить звільняти тимчасово окуповані території.

"Україна ніколи не погодиться на будь-які ультиматуми РФ, а спроби Москви створити нові лінії розмежування чи послабити міжнародну підтримку України приречені на поразку", - додають у зовнішньополітичному відомстві.

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Влаштувавши фіктивні "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України, Росія свідомо продемонструвала, що всі її сигнали про готовність до переговорів - це лише операція прикриття для збройної агресії та безпорадних спроб утриматися на тимчасово окупованих територіях. Росія послідовно демонструє зневагу всім, хто закликав до дипломатії.

"Ми розраховуємо, що відповідні країни зроблять висновки щодо справжніх намірів Росії та збільшать підтримку України у протидії російській агресії, а не прикриватимуть свою бездіяльність прагненнями відіграти роль миротворців, яких Росія не потребує. Україна закликає всі держави та міжнародні організації негайно засудити незаконні дії Кремля на тимчасово окупованих територіях України та посилити ізоляцію Росії", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що Україна закликає ЄС, НАТО та Групу семи негайно суттєво підвищити тиск на державу-агресора, включно з новими жорсткими санкціями проти Росії, та суттєво збільшити військову підтримку України, зокрема надати танки, бойові літаки, бронемашини, далекобійну артилерію, засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

"Ми закликаємо партнерів продемонструвати Росії, що єдиною реакцією на спроби анексії, шантаж та ультиматуми буде збільшення підтримки України задля перемоги нашої держави над агресором", - резюмують у МЗС.

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